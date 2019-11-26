В ОПУ щотижня збирають медійні планірки, щоб влада говорила в один голос

В Офісі президента кожного тижня проходять зустрічі медійної команди нової влади, на яких присутні заступники глави ОПУ, речник президента, представники Кабміну та Верховної Ради.

Джерело: стаття Української правди "Хто вирішує, що, як і коли говорить Зеленський, Рада і Кабмін"

Дослівно: "Щопонеділка в багато оздобленому деревом кабінеті заступника голови Офіса президента Кирила Тимошенка збирається вся медійна команда нової влади.

Ці зустрічі уже отримали назву "планірка у Тимошенка". На них представники Офіса президента, Верховної Ради та Кабміну вчаться говорити "в один голос", або, кажучи по-західному, one voice".

Деталі: На цих зустрічах приймаються рішення стосовно того, що, як і на яких каналах нова влада планує розповідати цього тижня/місяця/року.

Домінуючу позицію на планірках має Офіс президента, який є головним центром впливу у формуванні комунікаційної стратегії.

Від ОПУ на зустрічі присутній згаданий Тимошенко та інший "медійний" заступник глави ОПУ Юрій Костюк.

Разом з ними приходять ексдиректор з розвитку Студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева та прессекретарка президента Юлія Мендель, які відповідають за висвітлення діяльності президента, організацію брифінгів, новини на сайті тощо.

Крім цього до зустрічей залучена ще працівниця ОПУ Олена Трусова, яка багато років відповідає на Банковій за роботу так званих "передових груп", які організовують візити президента на конкретні локації.

Від Кабміну на "планірки" ходять керівниця офісу комунікацій уряду Тетяна Коврига, колишня прессекретарка партії "Самопоміч", а нині працівниця офісу комунікацій уряду Ірина Твердовська, рідше – прессекретарка прем'єра Діана Давітян.

Верховну Раду представляють депутати "Слуги народу" Євгенія Кравчук, в минулому прессекретарка партії "Укроп", та Микита Потураєв. Останній залучає до роботи ще і свого давнього партнера, політконсультанта Дениса Семенова, з яким він займався стратегією "Слуги народу" на парламентських виборах.

Також на "планірки" регулярно запрошують члена Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові Максима Кречетова. Він відповідає за формування медіапланера (зведеної таблиці всієї медіаакивності влади) та комунікацію з усіма "чутливими" групами (волонтерами, добровольцями, журналістами).

Разом з Кречетовим у парі працює Тетяна Попова, яка в період 2015-2016 років була заступницею глави Мінінформполітики Юрія Стеця.

За словами одного з учасників планірок, на цих зустрічах переважають люди з ОПУ, бо вони "допомагають усім у всьому".

Наразі працюють над тим, щоб "прописати в медійному полі" Кабмін Гончарука. За словами співрозмовника УП, нині в уряду погано навіть з тим, щоб покликати канали на подію, зібрати журналістів чи організувати "злив" інформації.