В ОПУ еженедельно собирают медийные планерки, чтобы власти говорили в один голос

В Офисе президента каждую неделю проходят встречи медийной команды новой власти, на которых присутствуют заместители главы ОПУ, пресс-секретарь президента, представители Кабмина и Верховной Рады.

Источник: статья Украинской правды "Кто решает, что, как и когда говорит Зеленский, Рада и Кабмин"

Дословно: "Каждый понедельник в богато украшенном деревом кабинете заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко собирается вся медийная команда новой власти.

Эти встречи уже получили название "планерка у Тимошенко". На них представители Офиса президента, Верховной Рады и Кабмина учатся говорить "в один голос", или, говоря по-западному, one voice".

Детали: На этих встречах принимаются решения о том, что, как и на каких каналах новая власть планирует рассказывать на этой неделе/​​месяце/году.

Доминирующую позицию на планерках имеет Офис президента, который является главным центром влияния в формировании коммуникационной стратегии.

От ОПУ на встрече присутствует упомянутый Тимошенко и другой "медийный" заместитель главы Офиса Юрий Костюк.

Вместе с ними приходят экс-директор по развитию Студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева и пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которые отвечают за освещение деятельности президента, организацию брифингов, новости на сайте и тому подобное.

Кроме этого, на встречи приходит сотрудница ОПУ Елена Трусова, которая много лет отвечает на Банковой за работу так называемых "передовых групп", которые организовывают визиты президента на конкретные локации.

От Кабмина на "планерки" ходят руководитель офиса коммуникаций правительства Татьяна Коврига, бывшая пресс-секретарь партии "Самопомощь", а ныне сотрудница офиса коммуникаций правительства Ирина Твердовская, реже – пресс-секретарь премьера Диана Давитян.

Верховную Раду представляют депутаты "Слуги народа" Евгения Кравчук, в прошлом пресс-секретарь партии "Укроп", и Никита Потураев. Последний привлекает к работе еще и своего давнего партнера, политконсультанта Дениса Семенова, с которым он занимался стратегией "Слуги народа" на парламентских выборах.

Также на "планерки" регулярно приглашают члена Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Максима Кречетова. Он отвечает за формирование медиапланера (сводной таблицы всей медиаакивности власти) и коммуникацию со всеми "чувствительными" группами (волонтерами, добровольцами, журналистами).

Вместе с Кречетовым в паре работает Татьяна Попова, которая в период 2015-2016 годов была заместителем главы Мининформполитикы Юрия Стеця.

По словам одного из участников планерок, от ОПУ на встречах большинство людей, потому что они "помогают всем во всем".

Сейчас работают над тем, чтобы "прописать в медийном поле" Кабмин Гончарука. По словам собеседника УП, пока у правительства плохо даже с тем, чтобы позвать каналы на событие, собрать журналистов, организовать "слив" информации.