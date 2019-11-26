Чотири країни закликали РФ забезпечити вільний доступ до Азовського моря

Україна, Швеція, Литва й Естонія 26 листопада закликали Росію забезпечити доступ до українських портів в Азовському морі та гарантувати свободу судноплавства.

Відповідна заява міністрів закордонних справ чотирьох країн є у розпорядженні "Європейської правди".

"Ми беремо до уваги повернення в Україну суден, незаконно захоплених Росією 2018 року, та закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання, забезпечуючи безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі та гарантуючи свободу судноплавства", - сказано в заяві.

Міністри нагадують про "непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право та його основні принципи та скасувати кроки, які суперечать цим принципам. Ми рішуче засуджуємо явне порушення суверенітету та територіальної цілісності України актами агресії російськиї збройниї сил з лютого 2014 року та незаконним приєднанням Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до Російської Федерації, чого ми не визнаємо", - заявили міністри.

Вони обіцяють залишатися "відданими реалізації політики невизнання" Криму, зокрема шляхом санкцій.

"Міністри хвалять Україну за невблаганні зусилля щодо вирішення конфлікту на сході України, спричиненого постійною агресією Росії, мирними способами на благо українського народу та Європи загалом", - йдеться в заяві.

Вони підкреслюють важливість досягнення стійкого політичного врегулювання конфлікту, ґрунтуючись на повному виконанні Мінських домовленостей, і закликають Росію "повністю взяти на себе відповідальність у цьому плані".

"Міністри ще раз підтверджують властиве кожній країні право визначати свої політичні пріоритети, зокрема заходи безпеки. Нещодавні парламентські вибори продемонстрували переважну підтримку виборців євроатлантичних прагнень України та надали новому уряду сильний мандат на продовження широкомасштабних реформ.

Успіх цих реформ матиме вирішальне значення в закладанні процвітаючої та мирної України, міцно закріпленої серед європейських демократій та відданої загальним європейським цінностям, включаючи демократію, права людини, гендерну рівність та верховенство права. Ми готові підтримати Україну в цих зусиллях, зокрема в рамках Східного партнерства", - додали голови МЗС.