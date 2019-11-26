Четыре страны призвали РФ обеспечить свободный доступ к Азовскому морю

Украина, Швеция, Литва и Эстония призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море и гарантировать свободу судоходства.

Соответствующее заявление министров иностранных дел четырех стран есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией 2018 года, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства", - говорится в заявлении.

Министры напоминают о "непоколебимой поддержке суверенитету, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российских вооруженных сил с февраля 2014 года и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя в Российской федерации, чего мы не признаем ", - заявили министры.

Они обещают оставаться "преданными реализации политики непризнания" Крыма, в частности путем санкций.

"Министры хвалят Украину за неутомимые усилия по решению конфликта на востоке Украины, вызванного постоянной агрессией России, мирными способами на благо украинского народа и Европы в целом", - говорится в заявлении.

Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта, основываясь на полном выполнении Минских договоренностей, и призывают Россию "полностью взять на себя ответственность в этом плане".

"Министры еще раз подтверждают свойственно каждой стране право определять свои политические приоритеты, в частности меры безопасности. Последние парламентские выборы продемонстрировали подавляющую поддержку избирателей евроатлантических стремлений Украины и предоставили новому правительству сильный мандат на продолжение широкомасштабных реформ.

Успех этих реформ будет иметь решающее значение в закладке процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий и преданной общим европейским ценностям, включая демократию, права человека, гендерное равенство и верховенство права. Мы готовы поддержать Украину в этих усилиях, в частности в рамках Восточного партнерства", - добавили главы МИД.