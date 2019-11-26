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Поліція затримала чоловіків, які обіцяли мандат "Слуги народу" за 1,5 млн євро

Вівторок, 26 листопада 2019, 18:51
Поліція затримала чоловіків, які обіцяли мандат Слуги народу за 1,5 млн євро

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які за 1,5 мільйона євро обіцяли мешканці Києва мандат депутата "Слуги народу".

Джерело: поліція Києва, СБУ

Деталі: Чоловіки запевняли, що забезпечать їй прохідне місце, після того як той чи інший "слуга" складе мандат.

Жінка звернулася в поліцію, бо засумнівалася, що чоловіки кажуть правду.

За версією поліції, вона мешкає в Києві, а СБУ назвала її "бізнесвумен із Полтавщини".

Зловмисники мали отримати половину суми під час зустрічі в районі станції метро "Чернігівська". Із речовими доказами їх зупинили працівники слідчого управління спільно з представниками Служби безпеки.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (замах на шахрайство) та ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Готуються матеріали про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Поліція повідомляє, що одного з шахраїв вже затримувала за аналогічний злочин минулого місяця, однак "належних висновків чоловік не зробив та повернувся до злочинної діяльності".

 
 

Що було раніше: 22 жовтня правоохоронці затримали в Києві особу, яка намагалася заволодіти 150 тисячами доларів кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини, переконавши його у наявності "зв’язків" в Офісі президента.

За версією слідства, кандидат брав участь у проєкті "LIFT", за яким держава набирає "нових людей" у політику.

Українська правда
Теми: поліціяСлуга народу
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