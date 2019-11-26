Полиция задержала мужчин, обещавших мандат "Слуги народа" за 1,5 млн евро

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Вторник, 26 ноября 2019, 19:51

Полиция задержала двух мужчин, которые за 1,5 миллиона евро обещали жительнице Киева мандат депутата "Слуги народа".

Источник: полиция Киева

Детали: Женщина, усомнившись в правдивости намерений мужчин, обратилась в полицию.

Злоумышленники должны были получить половину суммы во время встречи в районе станции метро "Черниговская". С вещественными доказательствами их остановили сотрудники следственного управления совместно с представителями Службы безопасности.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (покушение на мошенничество) и ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Готовятся материалы об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Полиция сообщает, что один из мошенников уже задерживался за аналогичное преступление в прошлом месяце, однако "должных выводов он не сделал и вернулся к преступной деятельности".

 
 

Что было ранее: 22 октября правоохранители задержали в Киеве лицо, пытавшееся завладеть 150 тысячами долларов кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента.

По версии следствия, кандидат участвовал в проекте "LIFT", по которому государство набирает "новых людей" в политику.

Украинская правда
Темы: полиция Слуга народа


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