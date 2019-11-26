Папа Римський "благословив" переговори України з Росією

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Вівторок, 26 листопада 2019, 21:16

Папа Римський Франциск, розмірковуючи на тему відновлення миру на Землі, навів як взірець переговори між Росією й Україною.

Джерело: Vatican News

Пряма мова: "Все, що можна зробити, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори через посередників, завжди треба робити, і це дає результат.

Наприклад, у випадку України та Росії йшлося не про зброю, а про обмін полоненими, і (переговори – ред.) виявилися результативними.

На Донбасі планується особливий державний режим (a different governmental regime). Почалися й ведуться переговори. Це позитивний крок".

Деталі: Понтифік відповідав на питання журналістів на борту літака в Рим із Японії, яку він відвідав з апостольським візитом.

Що було раніше: Папа Римський Франциск у неділю, 15 вересня, під час спілкування з прочанами привітав обмін полоненими між Україною і РФ.

Нагадаємо:

  • 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.
  • Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. Президент Володимир Зеленський має намір домовитися про звільнення полонених, перемир'я та припинення вогню на Донбасі та повернення Україні контролю над державним кордоном із Росією.

Українська правда
Теми: Росія Україна


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