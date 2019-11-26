Папа Римський "благословив" переговори України з Росією

Папа Римський Франциск, розмірковуючи на тему відновлення миру на Землі, навів як взірець переговори між Росією й Україною.

Джерело: Vatican News

Пряма мова: "Все, що можна зробити, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори через посередників, завжди треба робити, і це дає результат.

Наприклад, у випадку України та Росії йшлося не про зброю, а про обмін полоненими, і (переговори – ред.) виявилися результативними.

На Донбасі планується особливий державний режим (a different governmental regime). Почалися й ведуться переговори. Це позитивний крок".

Деталі: Понтифік відповідав на питання журналістів на борту літака в Рим із Японії, яку він відвідав з апостольським візитом.

Що було раніше: Папа Римський Франциск у неділю, 15 вересня, під час спілкування з прочанами привітав обмін полоненими між Україною і РФ.

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