Папа Римський "благословив" переговори України з Росією
Папа Римський Франциск, розмірковуючи на тему відновлення миру на Землі, навів як взірець переговори між Росією й Україною.
Джерело: Vatican News
Пряма мова: "Все, що можна зробити, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори через посередників, завжди треба робити, і це дає результат.
Наприклад, у випадку України та Росії йшлося не про зброю, а про обмін полоненими, і (переговори – ред.) виявилися результативними.
На Донбасі планується особливий державний режим (a different governmental regime). Почалися й ведуться переговори. Це позитивний крок".
Деталі: Понтифік відповідав на питання журналістів на борту літака в Рим із Японії, яку він відвідав з апостольським візитом.
Що було раніше: Папа Римський Франциск у неділю, 15 вересня, під час спілкування з прочанами привітав обмін полоненими між Україною і РФ.
Нагадаємо:
- 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.
- Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. Президент Володимир Зеленський має намір домовитися про звільнення полонених, перемир'я та припинення вогню на Донбасі та повернення Україні контролю над державним кордоном із Росією.
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