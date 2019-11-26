Папа Римский "благословил" переговоры Украины с Россией

Папа Римский Франциск, рассуждая на тему восстановления мира на Земле, поставил в пример переговоры между Россией и Украиной.

Источник: Vatican News

Прямая речь: "Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты.

Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и (переговоры – ред.) оказались результативными.

На Донбассе планируется особый государственный режим (a different governmental regime). Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг".

Детали: Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

Что было ранее: Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками поздравил обмен пленными между Украиной и РФ.

Напомним: