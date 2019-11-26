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Папа Римский "благословил" переговоры Украины с Россией

Вторник, 26 ноября 2019, 20:16
Папа Римский благословил переговоры Украины с Россией
Vatican Media

Папа Римский Франциск, рассуждая на тему восстановления мира на Земле, поставил в пример переговоры между Россией и Украиной.

Источник: Vatican News

Прямая речь: "Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты. 

Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и (переговоры – ред.) оказались результативными. 

На Донбассе планируется особый государственный режим (a different governmental regime). Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг".

Детали: Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

Что было ранее: Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками поздравил обмен пленными между Украиной и РФ.

Напомним:

  • 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.
  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. Президент Владимир Зеленский намерен договориться с президентом Владимиром Путиным об освобождении пленных, перемирии и прекращении огня на Донбассе и возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраина
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