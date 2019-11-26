Папа Римский "благословил" переговоры Украины с Россией
Папа Римский Франциск, рассуждая на тему восстановления мира на Земле, поставил в пример переговоры между Россией и Украиной.
Источник: Vatican News
Прямая речь: "Все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, стимулировать переговоры, с помощью посредников, всегда нужно делать, и это дает результаты.
Например, в случае Украины и России речь шла не об оружии, а об обмене пленными, и (переговоры – ред.) оказались результативными.
На Донбассе планируется особый государственный режим (a different governmental regime). Начались и ведутся переговоры. Это положительный шаг".
Детали: Понтифик отвечал на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.
Что было ранее: Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками поздравил обмен пленными между Украиной и РФ.
Напомним:
- 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.
- Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. Президент Владимир Зеленский намерен договориться с президентом Владимиром Путиным об освобождении пленных, перемирии и прекращении огня на Донбассе и возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.