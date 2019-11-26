"Шахтар" на чужому полі зіграв внічию з Мансіті

У грі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зіграв внічию з Манчестер Сіті. Шахтар програвав 0:1, але зміг відігратися і заробити одне очко.

Джерело: Українська правда

Деталі: На 15 хвилині матчу Тете не використав майже 100-відсотковий момент. Воротар Мансіті Едерсон не влучив по м'ячу, Тете вибігав на порожні ворота, але занадто довго обробляв м'яч. Захисники повернулися й заблокували удар у порожні ворота.

Манчестер Сіті в першому таймі кинув великі сили, щоб забити до перерви, але не вийшло. Пятов діяв майже без помилок і правильно вибирав позицію під час ударів.

У другому таймі на 57 хвилині матчу господар поля таки домігся свого.

Габріель Жезус прорвався крізь двох захисників, віддав на Гюндогана, і той ударом низом вдарив у ближній кут.

Темп трохи зменшився: англійці свій мінімум виконали.

На 69 хвилині забиває Шахтар. Тете запустив по флангу Додо, той прострелив у штрафній на вільного Соломона, і він низом відправив м'яч у сітку.

Через 3 хвилини Манчестер Сіті міг вийти вперед, але Кривцов виніс м'яч із порожніх воріт.

М'яч закінчився нічиєю. Шахтар виходить на друге місце в групі C.