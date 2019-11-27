Шахтар на чужому полі зіграв внічию з Мансіті

1217 переглядів
Середа, 27 листопада 2019, 00:04

У грі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зіграв внічию з Манчестер Сіті. Шахтар програвав 0:1, але зміг відігратися і заробити одне очко.

Джерело: Українська правда

Деталі: На 15 хвилині матчу Тете не використав майже 100-відсотковий момент. Воротар Мансіті Едерсон не влучив по м'ячу, Тете вибігав на порожні ворота, але занадто довго обробляв м'яч. Захисники повернулися й заблокували удар у порожні ворота.

Манчестер Сіті в першому таймі кинув великі сили, щоб забити до перерви, але не вийшло. Пятов діяв майже без помилок і правильно вибирав позицію під час ударів.

У другому таймі на 57 хвилині матчу господар поля таки домігся свого.

Габріель Жезус прорвався крізь двох захисників, віддав на Гюндогана, і той ударом низом вдарив у ближній кут.

Темп трохи зменшився: англійці свій мінімум виконали.

На 69 хвилині забиває Шахтар. Тете запустив по флангу Додо, той прострелив у штрафній на вільного Соломона, і він низом відправив м'яч у сітку.

Через 3 хвилини Манчестер Сіті міг вийти вперед, але Кривцов виніс м'яч із порожніх воріт.

М'яч закінчився нічиєю. Шахтар виходить на друге місце в групі C.

Українська правда
Теми: футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єр-Ліга: "Динамо" в Києві громить ФК "Маріуполь" 24 листопада 2019, 18:58
Асоціація футболу просить силовиків дізнатися, де поділися €380 млн за часів Суркіса 22 листопада 2019, 20:50
"Динамо" і гравця "Шахтаря" покарали за витівки на матчі в Харкові 21 листопада 2019, 14:15
Усі новини
Головні новини
Альперін у середу прийде на допит в САП – адвокат
Гонтарева про Луценка і Шокіна: "Неефективні та корумповані"
Папа Римський "благословив" переговори України з Росією
Поліція затримала чоловіків, які обіцяли мандат "Слуги народу" за 1,5 млн євро
Усі новини
соціум

Науковці сподіваються, що зможуть попередити облисіння під час лікування раку

18+

Хто ви у сексі? Знайдіть себе серед 11 типів

self-made

Оптимісти довше живуть та краще сплять. Але чи можна ними стати?