Шахтер на чужом поле сыграл вничью с Мансити

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Среда, 27 ноября 2019, 00:04

В игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Манчестер Сити. Шахтер проигрывал 0:1, но сумел отыграться и заработать одно очко.

Источник: Украинская правда

Детали: На 15 минуте матча Тете не использовал хороший момент.

Вратарь Мансити Эдерсон не попал по мячу, Тете выбегал на пустые ворота, но слишком долго обрабатывал мяч. Защитники успели вернуться и заблокировать удар в пустые ворота.

Манчестер Сити в первом тайме бросил большие силы, чтобы забить до перерыва, но не получилось.

Пятов действует почти без ошибок и правильно выбирает позицию во время ударов соперника.

Во втором тайме на 57 минуте матча Манчестер Сити таки добился своего.

Габриэль Жезус прорвался сквозь двух защитников, отдал на Гюндогана, и он ударом низом ударил в ближний угол.

Темп немного сбавился: англичане свой минимум выполнили.

На 69 минуте забивает Шахтер! Тете запустил по флангу Додо, тот прострелил в штрафной на свободного Соломона, и он низом отправил мяч в сетку.

Через 3 минуты Манчестер Сити мог выйти вперед, но Кривцов вынес мяч из пустых ворот.

Матч закончился ничьей.

Украинская правда
Темы: футбол


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