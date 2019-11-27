Шахтер на чужом поле сыграл вничью с Мансити
В игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Манчестер Сити. Шахтер проигрывал 0:1, но сумел отыграться и заработать одно очко.
Источник: Украинская правда
Детали: На 15 минуте матча Тете не использовал хороший момент.
Вратарь Мансити Эдерсон не попал по мячу, Тете выбегал на пустые ворота, но слишком долго обрабатывал мяч. Защитники успели вернуться и заблокировать удар в пустые ворота.
Манчестер Сити в первом тайме бросил большие силы, чтобы забить до перерыва, но не получилось.
Пятов действует почти без ошибок и правильно выбирает позицию во время ударов соперника.
Во втором тайме на 57 минуте матча Манчестер Сити таки добился своего.
Габриэль Жезус прорвался сквозь двух защитников, отдал на Гюндогана, и он ударом низом ударил в ближний угол.
Темп немного сбавился: англичане свой минимум выполнили.
На 69 минуте забивает Шахтер! Тете запустил по флангу Додо, тот прострелил в штрафной на свободного Соломона, и он низом отправил мяч в сетку.
Через 3 минуты Манчестер Сити мог выйти вперед, но Кривцов вынес мяч из пустых ворот.
Матч закончился ничьей.
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