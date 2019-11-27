Зеленський розповів, про що домовились в Естонії 

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Середа, 27 листопада 2019, 00:47

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час поїздки до Естонії було укладено документ про співпрацю держав у сфері цифрових трансформацій та підписано заяву про підтримку України з боку Естонії. Також міністерства оборони обох країн уклали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Сьогодні в Естонії ми підписали важливий документ – про співпрацю у сфері цифрових трансформацій. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ.

Сьогодні ж міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони."

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Зеленський Естонія Україна


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