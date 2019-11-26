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Президентка Естонії подарувала Зеленському велосипед

Вівторок, 26 листопада 2019, 13:50
Президентка Естонії подарувала Зеленському велосипед

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала українському президенту Володимиру Зеленському електровелосипед.

Такий подарунок вона зробила під час візиту українського президента до Естонії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Фото подарунка у Twitter розмістив генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус. "В особливому дизайні і з думками про друзів — електричний велосипед Amper", - написав він.

 

"Президенту України, його високоповажності містеру Володимиру Зеленському", - написано на рамі велосипеда, поруч розміщені прапори України та Естонії.

 

13 червня заступник голови Адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк заявив, що "зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді". 

На велосипеді їздив герой фільму "Слуга народу" президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

Раніше під будівлею офісу глави держави встановили велостанцію прокатної мережі Nextbike.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЕстонія
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