Зеленский рассказал, о чем договорились в Эстонии

116 просмотров
Среда, 27 ноября 2019, 00:47

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время поездки в Эстонию было заключено документ о сотрудничестве государств в сфере цифровых трансформаций и подписано заявление о поддержке Украины со стороны Эстонии. Также министерства обороны двух стран заключили декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ – о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ.

Сегодня же министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны."

Напомним:

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому президенту Владимиру Зеленскому электровелосипед во время его визита в Эстонию.

Украинская правда
Темы: Зеленский Эстония Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский обещает ценный подарок за поимку "крестного отца контрабанды" 26 ноября 2019, 19:04
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед 26 ноября 2019, 14:50
Федина о подозрении: Кнопкодавство – похвально, изнасилование – законно 26 ноября 2019, 14:18
Все новости
Главные новости
Папа Римский "благословил" переговоры Украины с Россией
Полиция задержала мужчин, обещавших мандат "Слуги народа" за 1,5 млн евро
Зеленский обещает ценный подарок за поимку "крестного отца контрабанды"
Остановка дел Майдана: Труба "умывает руки"
Все новости
деньги

Как попросить прибавку к зарплате

социум

Ученые надеются, что смогут предупредить облысение при лечении рака

исследование

Около 77% украинских подростков недостаточно физически активны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів