Зеленский рассказал, о чем договорились в Эстонии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время поездки в Эстонию было заключено документ о сотрудничестве государств в сфере цифровых трансформаций и подписано заявление о поддержке Украины со стороны Эстонии. Также министерства обороны двух стран заключили декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ – о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ.

Сегодня же министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны."

Напомним: