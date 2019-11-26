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Зеленский рассказал, о чем договорились в Эстонии

Вторник, 26 ноября 2019, 23:47

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время поездки в Эстонию было заключено документ о сотрудничестве государств в сфере цифровых трансформаций и подписано заявление о поддержке Украины со стороны Эстонии. Также министерства обороны двух стран заключили декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ – о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ.

Сегодня же министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны."

Напомним:

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому президенту Владимиру Зеленскому электровелосипед во время его визита в Эстонию.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЭстонияУкраина
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