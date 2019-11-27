Суд разрешил снести лишние этажи "дома-монстра" на Подоле
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Среда, 27 ноября 2019, 13:44
Хозяйственный суд Киева разрешил снести 4 верхних этажа скандального здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле.
Источник: активист Павел Калюк в Facebook
Прямая речь: "Только Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей.
5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Да, впереди еще апелляция, но пока это победа!".
Дополняется...
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