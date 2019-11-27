Борг за лікарняними перевалив за 1 млрд, Денісова звернулась до уряду

Стабілізаційні кошти Фонду соцстрахування закінчились, заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників складає понад 1 млрд. грн.

Джерело: Facebook уповноваженої з прав людини Людмили Денісової

Пряма мова: "Мені стало відомо, що заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників складає вже понад 1 млрд. грн. Виплати не здійснюються у зв'язку з тим, що заплановані на поточний рік стабілізаційні кошти Фонду закінчились.

З метою поновлення порушених прав громадян на своєчасне і в повному обсязі отримання матеріального забезпечення необхідно терміново провести засідання правління Фонду, на якому розглянути і схвалити проект внесення змін до бюджету Фонду".

Деталі: Денісова закликала голову правління Фонду соціального страхування Володимира Саєнка та Міністра соціальної політики України Юлію Соколовську негайно внести зміни до бюджету Фонду.

Крім того, омбудсменка звернулася до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, з проханням невідкладно вжити заходів щодо стабілізації фінансового стану Фонду соціального страхування України.

Що було раніше: 26 листопада заступник міністра соціальної політики Олег Коваль повідомив, що Мінсоцполітики вже ініціювало зміни до кошторису Фонду. Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада може ухвалити рішення про зміни до бюджету Фонду соціального страхування для його збалансування.

Окрім того, він повідомив, що Міністерство соціальної політики скликає засідання правління Фонду соціального страхування на п’ятницю, 29 листопада.

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