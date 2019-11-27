Задолженность по оплате больничных составляет более 1 млрд, Денисова обратилась к правительству

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Среда, 27 ноября 2019, 13:46

Стабилизационные средства Фонда соцстрахования закончились, задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд. грн.

Источник: Facebook уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Мне стало известно, что задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд. грн. Выплаты не осуществляются в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились.

С целью восстановления нарушенных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение материального обеспечения необходимо срочно провести заседание правления Фонда, на котором рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда".

Детали: Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и Министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда.

Кроме того, омбудсмен обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины.

Что было раньше: 26 ноября заместитель министра социальной политики Олег Коваль сообщил, что Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда. Кабинет министров на заседании 27 ноября может принять решение об изменениях в бюджет Фонда социального страхования для его сбалансирования.

Кроме того, он сообщил, что Министерство социальной политики созывает заседание правления Фонда социального страхования на пятницу, 29 ноября.

Напоминаем:

  • 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования сообщил, что приостановил перечисление средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам. 
  • Выплаты будут возобновлены, когда правительство утвердит изменения в бюджет Фонда на 2019 год.
  • В то же время в Министерстве социальной политики заявили, что информация о приостановлении финансирования выплат Фондом социального страхования не соответствует действительности. 
  • В тот же день, 20 ноября, Коваль заявил о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования.
  • В ФССУ эту информацию опровергли и сообщили, что работают в штатном режиме.

Темы: соцвыплаты омбудсмен Минсоцполитики


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