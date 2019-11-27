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В Раду внесли законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий

Среда, 27 ноября 2019, 13:49
В Раду внесли законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Источник: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо,  председатель парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец  

Прямая речь Сивохо: "Вчера в Раду внесли законопроект, отменяющий обязательную для получения пенсий регистрацию как внутренне перемещенных лиц пенсионеров, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан".

Детали: По словам Сивохо, сейчас более 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию, и это ненормально. 

 

Лубинець отметил, что этим проектом закона нардепы предлагают:

  • Предоставить людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;
  • В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
  • Отменить обязательность регистрации пенсионеров как ВПО для получения пенсий;
  • Выплачивать задолженность пенсии без срока давности (сейчас действует лимит – 3 года). 
 

Законопроект инициировали нардепы от "Слуги народа", "Батькивщины", "ОПЗЖ" и члены депутатской группы "За будущее".

Согласно данным, которые обнародовал Лубинец, по состоянию на июль 2018 года долг перед пенсионерами составил более 62 миллиардов гривен.

Текст проекта закона на сайте Рады отсутствует.

Предыстория:

  • В 2017 году министр социальной политики правительства Гройсмана Андрей Рева заявлял, что Киев не сможет восстановить социальные выплаты на неподконтрольных ему территориях Донбасса, пока не будут выполнены первые семь пунктов минских соглашений, поскольку вопрос пенсий стоит 8-м пунктом.
  • Рева тогда констатировал, что жителям ОРДЛО, которые не зарегистрируются как внутренне перемещенные лица на контролируемых Киевом территориях, Украина пенсий платить не будет.
  • По закону, переселенцы могут менять место жительства, даже возвращаться на оккупированные территории, однако не более чем на 2 месяца, – иначе их лишат статуса.
  • Рева также заявил, что верификация в 2016 году показала злоупотребления в сфере соцвыплат.
  • По словам на то время министра, СБУ обнаружила 460 тысяч человек, получавших выплаты как внутренне перемещенные лица, но ни разу не пересекавших линию разграничения.
  • После проведенной верификации 160 тысяч так и не идентифицировали.
  • По словам Ревы, многие получали две пенсии – и украинскую, и пенсию так называемых "ДНР/ЛРН".

Украинская правда

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Темы: Верховная РадазаконодательствопенсииОРДЛОКрым
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