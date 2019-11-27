Гончарук: Тарифи на газ цієї зими не зростуть

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що зростання тарифів на газ до кінця опалювального сезону не буде.

Джерело: брифінг Гончарука після завершення засідання уряду 27 листопада

Пряма мова: "Перша тема – це тарифи. У нас зима наближається, і в передзимовий період ми мали переконатися, що українці будуть захищені від можливих коливань цін на газ, що могли би теоретично спричинити зростання тарифів.

Цього не буде. Цієї зими українець буде захищений від коливання ціни на газ. Відповідне рішення сьогодні ми прийняли".

Деталі: За словами Гончарука, в уряду є "повне порозуміння" з НАК "Нафтогаз" з цього питання.

Він також додав, що сьогодні є багато спекуляцій щодо можливого подорожчання газу, пов’язаних з тим, що з 1 січня припиняється дія чинного контракту з росіянами на транзит газу, а перемовини щодо нового контракту ще тривають.

За словами Гончарука, рішення, яке прийняв Кабмін, "гарантовано захистить українців від всіх негативних проявів і наслідків коливань ціни на газ цієї зими".

Він запевняє, що Україна "впевнено входить в зиму" і має достатньо ресурсів, щоб тарифи "гарантовано не зростали".

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