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Гончарук: Тарифи на газ цієї зими не зростуть

Середа, 27 листопада 2019, 14:45
Гончарук: Тарифи на газ цієї зими не зростуть

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що зростання тарифів на газ до кінця опалювального сезону не буде.

Джерело: брифінг Гончарука після завершення засідання уряду 27 листопада

Пряма мова: "Перша тема – це тарифи. У нас зима наближається, і в передзимовий період ми мали переконатися, що українці будуть захищені від можливих коливань цін на газ, що могли би теоретично спричинити зростання тарифів.

Цього не буде. Цієї зими українець буде захищений від коливання ціни на газ. Відповідне рішення сьогодні ми прийняли".

Деталі: За словами Гончарука, в уряду є "повне порозуміння" з НАК "Нафтогаз" з цього питання.

Він також додав, що сьогодні  є багато спекуляцій щодо можливого подорожчання газу, пов’язаних з тим, що з 1 січня припиняється дія чинного контракту з росіянами на транзит газу, а перемовини щодо нового контракту ще тривають.

За словами Гончарука, рішення, яке прийняв Кабмін, "гарантовано захистить українців від всіх негативних проявів і наслідків коливань ціни на газ цієї зими".

Він запевняє, що Україна "впевнено входить в зиму" і має достатньо ресурсів, щоб тарифи "гарантовано не зростали".

Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом" 

"Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ

Передісторія:

  • 18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладання нового договору про транзит газу.
  • 25 листопада "Нафтогаз" відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах "Газпромом" боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
  • "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова укласти угоду щодо транзиту газу з Україною за зниженими цінами на 20-25%.
  • У НАК "Нафтогаз" вважають, що найвірогідніше "Газпром" не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівгазтарифи
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