Гончарук: Тарифы на газ этой зимой не вырастут
Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что роста тарифов на газ до конца отопительного сезона не будет.
Источник: брифинг Гончарука после завершения заседания правительства 27 ноября
Прямая речь: "Первая тема – это тарифы. У нас зима приближается, и в предзимье мы должны были убедиться, что украинцы будут защищены от возможных колебаний цен на газ, которые могли бы теоретически привести к росту тарифов.
Этого не будет. Этой зимой украинец будет защищен от колебания цены на газ. Соответствующее решение сегодня мы приняли".
Детали: По словам Гончарука, у правительства есть "полное понимание" с НАК "Нафтогаз" по этому вопросу.
Он также добавил, что сегодня есть много спекуляций о возможном подорожании газа, связанных с тем, что с 1 января прекращается действие действующего контракта с россиянами на транзит газа, а переговоры по новому контракту еще продолжаются.
По словам Гончарука, решение, которое принял Кабмин, "гарантированно защитит украинцев от всех негативных проявлений и последствий колебаний цены на газ этой зимой".
Он уверяет, что Украина "уверенно входит в зиму" и имеет достаточно ресурсов, чтобы тарифы "гарантированно не росли".
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"Контракт на будущее": как с 1 января могут измениться цены на газ
Предыстория:
- 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
- 25 ноября "Нафтогаз" ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам "Газпромом" долгов не денежными средствами, а поставками газа.
- "Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.
- В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего "Газпром" не подпишет новый контракт о транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.