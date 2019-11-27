Гончарук: Тарифы на газ этой зимой не вырастут

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Среда, 27 ноября 2019, 15:45

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что роста тарифов на газ до конца отопительного сезона не будет.

Источник: брифинг Гончарука после завершения заседания правительства 27 ноября

Прямая речь: "Первая тема – это тарифы. У нас зима приближается, и в предзимье мы должны были убедиться, что украинцы будут защищены от возможных колебаний цен на газ, которые могли бы теоретически привести к росту тарифов.

Этого не будет. Этой зимой украинец будет защищен от колебания цены на газ. Соответствующее решение сегодня мы приняли". 

Детали: По словам Гончарука, у правительства есть "полное понимание" с НАК "Нафтогаз" по этому вопросу.

Он также добавил, что сегодня есть много спекуляций о возможном подорожании газа, связанных с тем, что с 1 января прекращается действие действующего контракта с россиянами на транзит газа, а переговоры по новому контракту еще продолжаются.

По словам Гончарука, решение, которое принял Кабмин, "гарантированно защитит украинцев от всех негативных проявлений и последствий колебаний цены на газ этой зимой".

Он уверяет, что Украина "уверенно входит в зиму" и имеет достаточно ресурсов, чтобы тарифы "гарантированно не росли".

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министров газ тарифы


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