Уряд звільнив заступницю Криклія, яка нібито зазіхала на його крісло

Кабінет міністрів 27 листопада звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Олександру Клітіну.

Джерело: пресслужба КМУ в коментарі "Українській правді", Facebook-сторінка нардепа Олексія Гончаренка

Деталі: Інформацію про звільнення "Українській правді" підтвердили у Кабміні.

Нардеп "Європейської солідарності" Гончаренко зазначив, що чиновницю звільнили за поданням міністра Владислава Криклія.

За словами Гончаренка, на його запитання про причини звільнення Клітіної, прем'єр Олексій Гончарук відповідати не захотів, проте нібито сказав: "щоб не робити хайп".

Сам міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній, адже наразі знаходиться разом із президентом у Литві в рамках офіційного візиту.

Що було раніше: Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів проситиме про звільнення заступниці з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної.

Сама Клітіна заявила, що з посади йти не збирається. Вона вважає, що у скандалу з нібито її потраплянням на посаду через ліжко є замовники і що вона подаватиме до суду.

Передісторія: