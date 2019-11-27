Правительство уволило заместительницу Криклия, которая якобы посягала на его кресло

Кабинет министров 27 ноября уволил с должности замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александру Клитину.

Источник: пресс-служба КМУ в комментарии "Украинской правде", Facebook-страница нардепа Алексея Гончаренко

Детали: Информацию об увольнении "Украинской правде" подтвердили в Кабмине.

Нардеп "Европейской солидарности" Гончаренко отметил, что чиновницу уволили по представлению министра Владислава Криклия.

По словам Гончаренко, на его вопрос о причинах увольнения Клитиной, премьер Алексей Гончарук отвечать не захотел, однако якобы сказал: "Чтобы не делать хайп".

В то же время в КМУ отметили, что Гончарук ответил, что решение об увольнении Клитиной приняли по представлению министра. Премьер добавил, что Криклий приедет из командировки и сам объяснит свою позицию.

Гончарук также отметил, что кадровая политика министерства - компетенция министра.

Сам министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал, ведь сейчас находится вместе с президентом в Литве в рамках официального визита.

Что было раньше: Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной.

Сама Клитина заявила, что с должности уходить не собирается. Она считает, что у скандала с якобы ее попаданием на должность через постель есть заказчики и что она будет подавать в суд.

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