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Правительство уволило заместительницу Криклия, которая якобы посягала на его кресло

Среда, 27 ноября 2019, 14:51
Правительство уволило заместительницу Криклия, которая якобы посягала на его кресло

Кабинет министров 27 ноября уволил с должности замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александру Клитину.

Источник: пресс-служба КМУ в комментарии "Украинской правде", Facebook-страница нардепа Алексея Гончаренко

Детали: Информацию об увольнении "Украинской правде" подтвердили в Кабмине.

Нардеп "Европейской солидарности" Гончаренко отметил, что чиновницу уволили по представлению министра Владислава Криклия.

По словам Гончаренко, на его вопрос о причинах увольнения Клитиной, премьер Алексей Гончарук отвечать не захотел, однако якобы сказал: "Чтобы не делать хайп".

В то же время в КМУ отметили, что Гончарук ответил, что решение об увольнении Клитиной приняли по представлению министра. Премьер добавил, что Криклий приедет из командировки и сам объяснит свою позицию.

Гончарук также отметил, что кадровая политика министерства - компетенция министра.

Сам министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал, ведь сейчас находится вместе с президентом в Литве в рамках официального визита.

Что было раньше: Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной.

Сама Клитина заявила, что с должности уходить не собирается. Она считает, что у скандала с якобы ее попаданием на должность через постель есть заказчики и что она будет подавать в суд.

Предыстория: 

  • 19 ноября в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Клитину, которая якобы попала на должность "через постель".
  • Кроме того, якобы Клитина переписывалась с пранкером Джокером, где писала о коррупции в транспортной отрасли и о том, что атаку на нее связывает с нардепом прошлого созыва от БПП Андреем Вадатурским и председателем "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.
  • Клитина после совета Джокера написала пост в Facebook о том, как любит свою семью и выложила фото мужа с сыном.
  • Также в переписке Клитина рассказывала, что ей тяжело работать с Криклием, что он ее "подвинул", чтобы она не занималась "Укрзализныцей", где "они что-то мутят с тендерами на локомотивы", что Криклий "агрессивно реагирует", когда она на что-то обращает его внимание и предлагает менять людей.
  • Также Клитина писала, что она сможет "потянуть министерство", готова об этом говорить с президентом Владимиром Зеленским, но на предложение подготовить материалы на Криклия, которым, по словам Джокера, "недоволен первый", отвечала "Ну, я не знаю, как-то не хорошо будет сливать своего шефа".

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровувольнениеМининфраструктуры
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