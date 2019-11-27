Комітет Ради підтримав поправку, через яку голодує адвокатка сімей Небесної сотні

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради підтримав поправку до законодавства, яка дозволяє перехід із Генпрокуратури до Держбюро розслідувань без проходження конкурсу слідчих і прокурорів, причетних до розслідування справ щодо вбивств громадян під час подій Революції гідності.



Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За даними агентства, відповідне рішення підтримали 18 із 19 членів комітету на засіданні 27 листопада.



Поправка пропонує внести зміни до чинного закону "Про Державне бюро розслідувань" і дозволити прокурорам Управління спецрозслідування, а також слідчим Генпрокуратури, які здійснювали розслідування справ Майдану, перейти без проходження конкурсу на роботу до ДБР.



На думку прихильників внесення цієї поправки, її схвалення дасть змогу фахівцям, які розслідували справи вбивств під час протестів на майдані Незалежності в центрі Києва восени 2013 р. - взимку 2014 р., продовжити роботу, а не розпочинати її спочатку новим слідчим ДБР, що може значно уповільнити процес пошуку винуватців.

Чому це важливо: Адвокатка сімей Небесної сотні Євгенія Закревська 7-й день голодує проти зупинки справ Майдану через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР.

Що передувало: Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заперечив, що розслідування справ Майдану зупинено через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих Генпрокуратури до ДБР.

Стосовно участі в рослідуванні слідчих ГПУ керівник ДБР зазначив, що виступає не за їхнє автоматичне переведення, а за перехід за результатами співбесіди.