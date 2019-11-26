Зупинка справ Майдану: Труба "вмиває руки"

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заперечує, що розслідування справ Майдану зупинено через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих Генпрокуратури до ДБР.

Джерело: Труба у своєму Telegram-каналі

Пряма мова: "Хочу спростувати міф, що розслідування справ Майдану зупинено начебто через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих ГПУ до ДБР. Це не відповідає дійсності".

Деталі: За словами Труби, ДБР поки нема що розслідувати – Генеральна прокуратура України фізично ще не передала матеріали проваджень. Наразі вони проводять інвентаризацію – там тисячі томів. Директор ДБР каже, що за законодавством ГПУ має передати матеріали протягом трьох місяців – і цей процес не залежить від ДБР.

Зі 114 кримінальних проваджень стосовно злочинів часів Євромайдану до ДБР переходить менше половини – близько 50.

Труба запевняє, що слідчі ДБР готові приймати матеріали проваджень та продовжувати розслідування. Так призначено в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Стосовно участі в рослідуванні слідчих ГПУ керівник ДБР каже, що йдеться не про автоматичне переведення, а про скорочену процедуру конкурсного відбору.

Пряма мова: "Я лише за те, щоб розслідування завершили ті люди, які займалися ним всі роки, але водночас переконаний, що співбесіда з ними має відбутися. І на кінець: я би хотів, щоб після шести років розслідування матеріали проваджень були скеровані до суду, а не передані до інших правоохоронних органів. Але цього не відбулося. Тому не потрібно звинувачувати ДБР в тому, що матеріали доведеться переглядати наново. Ми будемо викладатися на всі 100%, ми готові співпрацювати з адвокатами родин, слідчими ГПУ, з усіма громадянами, щоб по справам Майдану Україна отримала відповідь".

Чому це важливо: Адвокатка сімей Небесної сотні Євгенія Закревська 6-й день голодує проти зупинки справ Майдану.

Що було раніше: Труба скаржився, що через нестачу слідчих розслідування справ Майдану, які передадуть ДБР із прокуратури, затягнеться. "5 тисяч томів матеріалів, які будуть передані новим слідчим. 5 років розслідування, які потрібно відмотати назад та дослідити з самого початку. На якийсь час це зупинить розслідування", – зазначав він.

В Генпрокуратурі переконували, що слідство на час передачі справ не зупинятиметься.