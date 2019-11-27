Комитет Рады поддержал поправку, из-за которой голодает адвокат семей Небесной сотни

695 просмотров
Среда, 27 ноября 2019, 17:55

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады поддержал поправку в законодательство, которая позволяет переход из Генпрокуратуры в Госбюро расследований без прохождения конкурса следователей и прокуроров в делах по убийствам граждан во время событий Революции достоинства.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным агентства, соответствующее решение поддержали 18 из 19 членов комитета на заседании 27 ноября.

Поправка предлагает внести изменения в действующий закон "О Государственном бюро расследований" и позволить прокурорам Управления спецрасследований, а также следователем Генпрокуратуры, которые осуществляли расследование дел Майдана, перейти без прохождения конкурса на работу в ГБР.

По мнению сторонников внесения этой поправки, ее принятие позволит специалистам, которые расследовали дела убийств во время протестов на Майдане Независимости в центре Киева осенью 2013 - зимой 2014 года, продолжить работу, а не начинать ее сначала новым следователям ГБР, что может значительно замедлить процесс поиска виновников.

Почему это важно: Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская 7-й день голодает против остановки дел Майдана из-за не рассмотрения парламентом поправки к законопроекту о ГБР.

Что предшествовало: Директор Государственного бюро расследований Роман Труба возразил, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.

Относительно участия в расследованию следователей ГПУ руководитель ГБР отметил, что выступает не за их автоматический перевод, а за переход по результатам собеседования.

Темы: Евромайдан ГБР законодательство Верховная Рада Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Остановка дел Майдана: Труба "умывает руки" 26 ноября 2019, 15:15
Адвокат семей Героев Небесной сотни голодает уже 5-й день 25 ноября 2019, 15:55
Майдан и Евро 23 ноября 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
НАБУ задержало "короля контрабанды" Альперина
Экс-глава администрации Порошенко возглавил ячейку ОПЗЖ
Правительство уволило заместительницу Криклия, которая якобы посягала на его кресло
Гончарук: Тарифы на газ этой зимой не вырастут
Все новости
улыбнитесь!

Папа "реконструирует" реальность по рисункам 6-летнего сына

экология

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных показателей

Кино

Почему стоит посмотреть кино о Василии Стусе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів