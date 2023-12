Пристайко відреагував на рішення Apple "віддати" Крим Росії

Глава МЗС України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію Apple за позначення на її картах Криму як частини Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" про це він написав у Twitter.

"Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн та ідеї, роки роботи, і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, а когось байдужого геть не обходить ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею", – написав Пристайко.

Крім того, міністр порадив Apple зосередитися на високих технологіях і розвагах.

"Глобальна політика не є вашою сильною стороною" – зазначив він.

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a 🇷🇺 land.