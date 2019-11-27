Пристайко відреагував на рішення Apple "віддати" Крим Росії

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Середа, 27 листопада 2019, 19:59

Глава МЗС України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію Apple за позначення на її картах Криму як частини Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" про це він написав у Twitter.

"Apple, уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн та ідеї, роки роботи, і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, а когось байдужого геть не обходить ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею", – написав Пристайко.

Крім того, міністр порадив Apple зосередитися на високих технологіях і розвагах.

"Глобальна політика не є вашою сильною стороною" – зазначив він.

Нагадаємо:

  • Компанія Apple відреагувала на російські вимоги і стала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках.
  • Регіон тепер відображається як російська територія на Apple Maps і Weather, якщо переглядати їх з Росії.
  • Проте Apple Maps і Weather не показують приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати їх за межами Росії.

Теми: Пристайко Крим Росія


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