Держдеп США висловив підтримку Україні перед "нормандським самітом"

США висловили цілковиту підтримку України перед запланованим на 9 грудня самітом у "нормандському форматі".

Джерело: речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, державний секретар США Майк Помпео

Дослівно: "Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України напередодні саміту в "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня за участі України, Франції, Німеччини й Росії - першого з 2016 року".

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Деталі: Речниця держдепу зауважила, що США віддані співпраці із союзниками й партнерами задля збереження тиску на Росію з метою змусити її виконувати зобов'язання за Мінськими угодами.

У Держдепі також позитивно оцінили останні зусилля президента України, назвавши їх "важливими кроками до миру та реформ".

Дослівно: "США вітають Україну, яка запровадила реформи, необхідні для її довгострокової безпеки й процвітання. Сполучені Штати стоять разом з Україною, яка просувається вперед до мирних переговорів".

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У свою чергу державний секретар США Майк Помпео також підтримав Україну у питанні закінчення війни на Донбасі.

Пряма мова: "Наша підтримка суверенітету України невпинна. Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб тримати Росію під тиском".

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