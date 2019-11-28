Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп США выразил поддержку Украине перед "нормандским саммитом"

Четверг, 28 ноября 2019, 00:01

CША выразили полную поддержку мирным инициативам Украины перед запланированным на 9 декабря саммитом в "нормандском формате".

Источник: спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, Государственный секретарь США Майк Помпео.

Дословно: "Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года".

Детали: Спикер госдепа подчеркнула, что США привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по Минскими соглашениями.

В Госдепе также положительно оценили последние усилия президента Украины, назвав их "важными шагами к миру и реформам". 

Дословно: "США приветствуют Украину, которая внедрила реформы, необходимые для ее долгосрочной безопасности и процветания. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, продвигающейся вперед к мирным переговорам".

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео также поддержал Украину в вопросе окончания войны на Донбассе.

Прямая речь: "Наша поддержка суверенитета Украины неустанная. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы держать Россию под давлением".

Предыстория:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: