Госдеп США выразил поддержку Украине перед "нормандским саммитом"

CША выразили полную поддержку мирным инициативам Украины перед запланированным на 9 декабря саммитом в "нормандском формате".

Источник: спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, Государственный секретарь США Майк Помпео.

Дословно: "Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года".

Детали: Спикер госдепа подчеркнула, что США привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по Минскими соглашениями.

В Госдепе также положительно оценили последние усилия президента Украины, назвав их "важными шагами к миру и реформам".

Дословно: "США приветствуют Украину, которая внедрила реформы, необходимые для ее долгосрочной безопасности и процветания. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, продвигающейся вперед к мирным переговорам".

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео также поддержал Украину в вопросе окончания войны на Донбассе.

Прямая речь: "Наша поддержка суверенитета Украины неустанная. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы держать Россию под давлением".

Предыстория: