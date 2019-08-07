Після Путіна Зеленський подзвонив Макрону

Джерело: сайт президента України.

В Офісі президента Володимира Зеленського кажуть, що президент Франції Еммануель Макрон погодився з необхідністю проведення зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки найближчим часом.

Деталі: Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, під час якої поінформував свого французького колегу про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу. Глава держави зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу.

Зеленський також розповів Макрону про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Текст повідомлення ОПУ: "Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв’яжеться з президентом РФ Володимиром Путіним та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу".

Що відбулося раніше: Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Чому це важливо: Черговий "режим тиші" на Донбасі не протримався й кількох днів. Бойовики почали порушувати домовленості. 6 серпня вперше з дня оголошення перемир’я (21 липня) в зоні ООС загинули одразу 4 військових.

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