27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли.

Дослівно: "Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.

З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає"