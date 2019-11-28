ООС: 9 обстрелов, трое травмированных
27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов.
Дословно: "Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.
С начала суток российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет".
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