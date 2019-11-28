Невдоволення Радою і Разумковим стабільно росте, підскочило в листопаді

За місяць українців, задоволених роботою депутатів Верховної Ради, поменшало на 9%, а негативне ставлення до спікера Дмитра Разумкова на 7% зросло.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Зі звіту КМІС: "На 9% стало менше тих, хто схвалює її роботу (45% і 36%) і на 12% побільшало тих, хто не схвалює роботу Ради (40% і 52%).

До Дмитра Разумкова позитивно ставляться в кінці листопада 24% опитаних, негативно – 16%. Частка тих, хто ставиться до Разумкова негативно, значуще зросла з 9% до 16%".

Деталі: Оцінка роботи Ради погіршується з жовтня.

УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

Українська правда

Дослідження проводилося з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дані дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС з 4 по 7 листопада.

Опитування не проводилося на тимчасово окупованій території - АР Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки не перевищує 3%.