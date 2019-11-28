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Недовольство Радой и Разумковым стабильно растет, подскочило в ноябре

Четверг, 28 ноября 2019, 10:32

За месяц украинцев, довольных работой депутатов Верховной Рады, стало меньше на 9%, а негативное отношение к спикеру Дмитрию Разумкову на 7% возросло.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Из отчета КМИС: "На 9% стало меньше тех, кто одобряет работу (45% и 36%) и на 12% больше тех, кто не одобряет работу Рады (40% и 52%).

К Дмитрию Разумкову положительно относятся в конце ноября 24% опрошенных, отрицательно – 16%. Доля тех, кто относится к Разумкову негативно, значительно выросла с 9% до 16%".

Детали: Оценка работы Рады ухудшается с октября.

 
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА
 
 
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС с 4 по 7 ноября.

Опрос не проводился на временно оккупированной территории – АР Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Проведено 1500 интервью, погрешность выборки не превышает 3%.

Украинская правда
Темы: опросВерховная РадаРазумков Дмитрий
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