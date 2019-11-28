В Україну не пустили ще одного російського актора

Через незаконні відвідини окупованого Криму на 3 роки "закрили" український кордон ще одному російському актору.

Джерело: Державна прикордонна служба, "Українська правда"

Деталі: У "Борисполі" прикордонники зупинили громадянина РФ, який прибув рейсом з Мінська.

Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на територію ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску.

Правоохоронці з’ясували, що гомадянин РФ є актором, а до України прибув з метою участі у кастингу одного з серіалів.

За даними "Української правди", мова йде про актора театру і кіно Миколу Іванова.

Зазначається, що крім відмови у перетині кордону росіянину заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

Чому це важливо: Не порушуючи українське законодавство, до Криму можна в'їхати чи виїхати виключно через контрольні пункти в'їзду-виїзду (Чонгар, Чаплинка, Каланчак), що знаходяться на адмінмежі з окупованою територією. При цьому для іноземців окрім документів, необхідно мати спецдозвіл, що видає Державна міграційна служба України.

Нагадаємо: На початку листопада прикордонники завернули російську актрису Маргариту Аброськіну: через незаконні візити в окупований Крим їй на 3 роки закрили в’їзд в Україну.