В Украину не пустили еще одного российского актера

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Четверг, 28 ноября 2019, 13:05

Из-за незаконного посещения оккупированного Крыма на 3 года "закрыли" украинскую границу еще одному российскому актеру.

Источник: Государственная пограничная служба, "Украинская правда"

Детали: В "Борисполе" пограничники остановили гражданина РФ, прибывшего рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию ТОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска.

Правоохранители выяснили, что гомадянин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

По данным "Украинской правды", речь идет об актере театра и кино Николае Иванове.

 

Отмечается, что кроме отказа в пересечении границы россиянину запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Почему это важно: Не нарушая украинского законодательства, в Крым можно въехать или выехать исключительно через контрольные пункты въезда-выезда (Чонгар, Чаплинка, Каланчак), находящиеся на админгранице с оккупированной территорией. При этом для иностранцев кроме документов, необходимо иметь специальное разрешение, которое выдает Государственная миграционная служба Украины.

Напомним: В начале ноября пограничники завернули российскую актрису Маргариту Аброськину: из-за незаконных визитов в оккупированный Крым ей на 3 года закрыли въезд в Украину.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба Росcия Крым


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