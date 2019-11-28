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"Євросолідарність" поскаржилася СБУ на міністра Оржеля

Четвер, 28 листопада 2019, 13:02

Депутати фракції "Європейська солідарність" написали заяву до СБУ про нібито кримінальне правопорушення, яке вчинив міністр енергетики Олексій Оржель.

Джерело: заява "Європейської солідарності" від 28 листопада

Деталі: Нардепам "ЄС" не сподобалася заява Оржеля від 25 листопада на презентації "To do list", де міністр заявив, що в уряді можуть розробити механізм реалізації прямого постачання газу із Росії в Україну.

Крім того, у "ЄС" посилаються на слова Оржеля 20 листопада про ймовірність прямих поставок газу в Україну з Росії на ринкових умовах.

У фракції вважають, що ініціативи Оржеля "віддзеркалюють позицію вищого керівництва країни-агресора і сприяють підривній діяльності РФ проти України".

Відзначається, що заяви міністра "можуть містити елементи державної зради". Також у діях Оржеля нардепи вбачають склад кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У "Євросолідарності" просять:

  • Прийняти заяву та протягом 24 годин внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; розпочати розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 110 ККУ.
  • Надати документ, що підтверджує прийняття цієї заяви і її реєстрацію в ЄРДР.
  • По закінченні досудового розслідування матеріали справи направити до суду.

Що було раніше: Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

За його словами, Україні вистачить запасів газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Передісторія:

  • Термін дії контракту на транзит газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.
  • Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.
  • Чергові тристоронні консультації в форматі Росія – ЄС – Україна пройдуть наприкінці листопада.

Українська правда
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