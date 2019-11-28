"Євросолідарність" поскаржилася СБУ на міністра Оржеля

Депутати фракції "Європейська солідарність" написали заяву до СБУ про нібито кримінальне правопорушення, яке вчинив міністр енергетики Олексій Оржель.

Джерело: заява "Європейської солідарності" від 28 листопада

Деталі: Нардепам "ЄС" не сподобалася заява Оржеля від 25 листопада на презентації "To do list", де міністр заявив, що в уряді можуть розробити механізм реалізації прямого постачання газу із Росії в Україну.

Крім того, у "ЄС" посилаються на слова Оржеля 20 листопада про ймовірність прямих поставок газу в Україну з Росії на ринкових умовах.

У фракції вважають, що ініціативи Оржеля "віддзеркалюють позицію вищого керівництва країни-агресора і сприяють підривній діяльності РФ проти України".

Відзначається, що заяви міністра "можуть містити елементи державної зради". Також у діях Оржеля нардепи вбачають склад кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У "Євросолідарності" просять:

Прийняти заяву та протягом 24 годин внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; розпочати розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 110 ККУ.

Надати документ, що підтверджує прийняття цієї заяви і її реєстрацію в ЄРДР.

По закінченні досудового розслідування матеріали справи направити до суду.

Що було раніше: Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

За його словами, Україні вистачить запасів газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

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