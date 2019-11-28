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"Евросолидарнисть" пожаловаться СБУ на министра Оржеля

Четверг, 28 ноября 2019, 13:02

Депутаты фракции "Европейская солидарность" написали заявление в СБУ о якобы уголовном преступлении, которое совершил министр энергетики Алексей Оржель.

Источник: заявление "Европейской солидарности" от 28 ноября

Детали: Нардепам "ЕС" не понравилась заявление Оржеля от 25 ноября на презентации "To do list", где министр заявил, что в правительстве могут разработать механизм реализации прямых поставок газа из России в Украину.

Кроме того, в "ЕС" ссылаются на слова Оржеля от 20 ноября о вероятности прямых поставок газа в Украину из России на рыночных условиях.

Во фракции считают, что инициативы Оржеля "отражают позицию высшего руководства страны-агрессора и способствуют подрывной деятельности РФ против Украины".

Отмечается, что заявления министра "могут содержать элементы государственной измены". Также в действиях Оржеля нардепы видят состав уголовного преступления по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В "Евросолидарности" просят:

  • Принять заявление и в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований; начать расследование уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК.
  • Предоставить документ, подтверждающий принятие этого заявления и его регистрацию в ЕРДР.
  • По окончании предварительного расследования материалы дела направить в суд.

Что было раньше: Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Предыстория:

  • Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
  • Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
  • Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

Украинская правда
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