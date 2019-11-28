"Слуга народу" втримала рейтинг, здобутий на виборах

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Четвер, 28 листопада 2019, 14:13

За партію "Слуга народу" готові проголосувати 45% українців, якби вибори проводили наступної неділі.

Джерело: соціологічна група Рейтинг

Деталі: "Слугу народу" підтримують 45% із тих, хто визначився і візьме участь у виборах.

12,7% підтримують партію "Опозиційна платформа – За життя", 9,6% – партію "Європейська Солідарність", 8,5% – партію "Батьківщина", 4,4% – партію "Голос".

Рейтинг інших політичних сил складає менше 3%. 12% не визначилися з вибором.

 

Дослідження проводили 20-24 листопада. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. 

Опитано 2500 респондентів віком від 18 років шляхом особистого інтерв’ю (face-to-face). 

Похибка репрезентативності складає не більше 2%.

Нагадаємо:

  • На позачергових парламентських виборах партія "Слуга народу" набрала 43,16%.
 
Українська правда

Українська правда
Теми: опитування Слуга народу


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