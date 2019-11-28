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"Слуга народа" удержала рейтинг, полученный на выборах

Четверг, 28 ноября 2019, 13:13

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 45% украинцев, если бы выборы проводили в следующее воскресенье.

Источник: социологическая группа Рейтинг

Детали: "Слугу народа" поддерживают 45% из тех, кто определился и примет участие в выборах.

12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,6% – партию "Европейская Солидарность", 8,5% – "Батькивщину", 4,4% – "Голос".

Рейтинг других политических сил составляет менее 3%. 12% с выбором не определились.

 

Исследования проводились 20-24 ноября. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет путем личного интервью (face-to-face).

Погрешность репрезентативности составляет не более 2%.

Напомним:

  • На внеочередных парламентских выборах партия "Слуга народа" набрала 43,16%.
 
Украинская правда

Украинская правда
Темы: опросСлуга народа
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