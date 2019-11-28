Дві третини українців вважають, що Зеленському для успіху треба більше часу
69% українців вважають, що президенту Володимиру Зеленському потрібно мінімум рік, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"
Деталі: Зокрема, 55% опитаних вважають, що президенту потрібно часу від одного до трьох років, 14% – дають йому для цього п’ять і більше років. Лише 8% вимагають від Зеленського змін за півроку.
17% – взагалі вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи.
На аналогічне питання щодо нових уряду і Ради, близько половини опитаних відповіли, що для досягнення якісного результату їм потрібно дати час від року до трьох. Кожен десятий готовий почекати п’ять і більше років. Натомість 10-13% дають цим центральним органам влади для ефективного результату не більше півроку.
Кожен четвертий-п’ятий взагалі вважає, що діючі уряд та парламент не здатні нічого змінити в країні.
Опитування проводилося 20-24 листопада серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.
Нагадаємо:
- Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, частка тих, хто позитивно ставиться до президента Володимира Зеленського, у кінці листопада 2019 року зменшилася до 52%, і до 36% зросла частка тих, хто не схвалює дій президента.