Дві третини українців вважають, що Зеленському для успіху треба більше часу

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Четвер, 28 листопада 2019, 14:31

69% українців вважають, що президенту Володимиру Зеленському потрібно мінімум рік, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Зокрема, 55% опитаних вважають, що президенту потрібно часу від одного до трьох років, 14% – дають йому для цього п’ять і більше років. Лише 8% вимагають від Зеленського змін за півроку.

17% – взагалі вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи.

На аналогічне питання щодо нових уряду і Ради, близько половини опитаних відповіли, що для досягнення якісного результату їм потрібно дати час від року до трьох. Кожен десятий готовий почекати п’ять і більше років. Натомість 10-13% дають цим центральним органам влади для ефективного результату не більше півроку.

Кожен четвертий-п’ятий взагалі вважає, що діючі уряд та парламент не здатні нічого змінити в країні.

 
 

Опитування проводилося 20-24 листопада серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Нагадаємо:

  • Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, частка тих, хто позитивно ставиться до президента Володимира Зеленського, у кінці листопада 2019 року зменшилася до 52%, і до 36% зросла частка тих, хто не схвалює дій президента.

Українська правда
Теми: Зеленський рейтинг опитування


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