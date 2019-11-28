Дві третини українців вважають, що Зеленському для успіху треба більше часу

69% українців вважають, що президенту Володимиру Зеленському потрібно мінімум рік, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Зокрема, 55% опитаних вважають, що президенту потрібно часу від одного до трьох років, 14% – дають йому для цього п’ять і більше років. Лише 8% вимагають від Зеленського змін за півроку.

17% – взагалі вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи.

На аналогічне питання щодо нових уряду і Ради, близько половини опитаних відповіли, що для досягнення якісного результату їм потрібно дати час від року до трьох. Кожен десятий готовий почекати п’ять і більше років. Натомість 10-13% дають цим центральним органам влади для ефективного результату не більше півроку.

Кожен четвертий-п’ятий взагалі вважає, що діючі уряд та парламент не здатні нічого змінити в країні.

Опитування проводилося 20-24 листопада серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

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