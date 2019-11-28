Две трети украинцев считают, что Зеленскому для успеха нужно больше времени

69% украинцев считают, что президенту Владимиру Зеленскому нужен минимум год, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: В частности, 55% опрошенных считают, что президенту нужно времени от одного до трех лет, 14% - дают ему для этого пять и более лет. Лишь 8% требуют от Зеленского изменений за полгода.

17% - вообще считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы.

На аналогичный вопрос о новых правительстве и Раде около половины опрошенных ответили, что для достижения качественного результата им нужно дать времени от года до трех. Каждый десятый готов подождать пять и более лет. При этом 10-13% дают этим центральным органам власти для эффективного результата не более полугода.

Каждый четвертый-пятый вообще считает, что действующие правительство и парламент не способны ничего изменить в стране.

Опрос проводился 20-24 ноября среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Напомним: