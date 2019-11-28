Две трети украинцев считают, что Зеленскому для успеха нужно больше времени
69% украинцев считают, что президенту Владимиру Зеленскому нужен минимум год, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"
Детали: В частности, 55% опрошенных считают, что президенту нужно времени от одного до трех лет, 14% - дают ему для этого пять и более лет. Лишь 8% требуют от Зеленского изменений за полгода.
17% - вообще считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы.
На аналогичный вопрос о новых правительстве и Раде около половины опрошенных ответили, что для достижения качественного результата им нужно дать времени от года до трех. Каждый десятый готов подождать пять и более лет. При этом 10-13% дают этим центральным органам власти для эффективного результата не более полугода.
Каждый четвертый-пятый вообще считает, что действующие правительство и парламент не способны ничего изменить в стране.
Опрос проводился 20-24 ноября среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.
Напомним:
- Согласно опросу Киевского международного института социологии, доля тех, кто положительно относится к президенту Владимиру Зеленскому, в конце ноября 2019 года уменьшилась до 52%, и до 36% возросла доля тех, кто не одобряет действий президента.
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