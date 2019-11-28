"Міністра" бойовиків засудили до 12 років

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Четвер, 28 листопада 2019, 17:35

Суд засудив до 12 років в'язниці з конфіскацією майна так званого "міністра надзвичайних ситуацій ДНР" Олексія Кострубицького, хоча і зробив це заочно.

Джерело: сайт Генпрокуратури

Деталі: Вирок виніс Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області. Кострубицького визнали винним за статтею 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу.

За матеріалами слідства, засуджений - колишній працівник органів МНС, який, зрадивши присязі, у 2014 році перейшов на бік терористів та був призначений на посаду так званого "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ДНР".

Зазначається, що весь цей час він співпрацював з бойовиками, видаючи накази щодо діяльності установ і організацій, які перебувають у нього в підпорядкуванні.

 
Олексій Кострубицький

Нагадаємо:

  • У 2015 році Україна ввела щодо Кострубицького і ще 387 осіб персональні санкції.

Українська правда
Теми: ОРДЛО суд в'язниця


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