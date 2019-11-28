"Министра" боевиков приговорили к 12 годам

842 просмотра
Четверг, 28 ноября 2019, 17:35

К 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества заочно приговорен так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ДНР" Алексей Кострубицкий.

Источник: сайт Генпрокуратуры

Детали: Приговор вынес Константиновский горрайонный суд Донецкой области. Кострубицкого признали виновным по статье 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

По материалам следствия, осужденный - бывший работник органов МЧС, который, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР".

Отмечается, что все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении.

 
Алексей Кострубицкий

Напомним:

  • В 2015 году Украина ввела против Кострубицкого и еще 387 человек персональные санкции.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО суд тюрьма


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раду внесли законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий 27 ноября 2019, 14:49
Помогал легализации боевиков: заммэра Славянска получил подозрение 26 ноября 2019, 13:40
Кого и как возвращать в Украину? 25 ноября 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
Для Альперина будут просить арест или залог 280 миллионов – источник
Меркель позвонила Зеленскому
"Слуга народа" Богданец прокомментировал заявление о его судимости
Украинцы оценили эффективность Зеленского по сравнению с Порошенко
Все новости
еда

10 продуктов холодного времени года: что с ними делать, объясняет шеф-повар

Дети

Как успешно общаться с детьми? Полезные советы и упражнения

self-made

Оптимисты дольше живут и лучше спят. Но можно ли ими стать?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів