"Министра" боевиков приговорили к 12 годам

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества так называемого "министра чрезвычайных ситуаций ДНР" Алексея Кострубицкого, хотя и сделал это заочно.

Источник: сайт Генпрокуратуры

Детали: Приговор вынес Константиновский горрайонный суд Донецкой области. Кострубицкого признали виновным по статье 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

По материалам следствия, осужденный - бывший работник органов МЧС, который, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР".

Отмечается, что все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении.

Алексей Кострубицкий

Напомним: