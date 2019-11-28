"Мінера", який зірвав сотню судових засідань у Києві, віддали під суд

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Четвер, 28 листопада 2019, 18:22

Київська місцева прокуратура №5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який зірвав понад 100 засідань в Оболонському районному суді Києва неправдивими повідомленнями про мінування.

Джерело: речниця столичної прокуратури Надія Максимець у коментарі Українській правді, сторінка відомства у Facebook

Деталі: "Жартівнику" інкримінують статтю 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Йому загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

Як повідомила УП Максимець, підсудний не визнає своє вини, але фоноскопічна експертиза підтвердила, що голос належить саме йому.

За її словами, мотивом "мінування" було намагання зірвати засідання у його справі, щоб відтягнути проголошення вироку, де йому за крадіжки у складі злочинної групи загрожує чимале покарання. Зараз він перебуває під вартою.

Чому це важливо: В останні роки в Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування, від чого страждають тисячі людей.

Нагадаємо: Одного чоловіка вже засудили до 6 років ув’язнення за неправдиве повідомлення про мінування київського метро.

Передісторія:

  • На початку жовтня правоохоронці піймали зловмисника, який систематично повідомляв про "замінування" Оболонського райсуду Києва.

Українська правда
Теми: суд Київ


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