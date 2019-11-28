"Минера", который сорвал сотню судебных заседаний в Киеве, отдали под суд

Киевская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который сорвал более 100 заседаний в Оболонском районном суде Киева ложными сообщениями о минировании.

Источник: пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде, страница ведомства в Facebook

Детали: "Шутнику" инкриминируют статью 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит от 4 до 8 лет заключения.

Как сообщила УП Максимец, подсудимый не признает свою вину, но фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голос принадлежит именно ему.

По ее словам, мотивом "минирований" была попытка сорвать заседания по его делу, чтобы оттянуть провозглашение приговора, где ему за кражи в составе преступной группы грозит немалое наказание. Сейчас он находится под стражей.

Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о минировании, от чего страдают тысячи людей.

Напомним: Одного мужчину уже приговорили к 6 годам заключения за ложное сообщение о минировании киевского метро.

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