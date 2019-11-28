Президентка Грузії відклала свій візит до України
Четвер, 28 листопада 2019, 23:53
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відтермінувала свій візит до України на 2020 рік на прохання української сторони.
Джерело: "Грузия.Online" з посиланням на адміністрації президента Грузії
Деталі: Повідомляється, що у листопаді цього року планувався її візит до Києва. "Проте у зв’язку із процесами в Україні, на прохання української сторони візит був відкладений на 2020 рік", – заявили в адміністрації президента Грузії.
Нагадаємо:
- На початку вересня президент Володимир Зеленський та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час зустрічі в Польщі домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.
Українська правда