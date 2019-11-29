Президентка Грузії відклала свій візит до України

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 00:53

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відтермінувала свій візит до України на 2020 рік на прохання української сторони.

Джерело: "Грузия.Online" з посиланням на адміністрації президента Грузії

Деталі: Повідомляється, що у листопаді цього року планувався її візит до Києва. "Проте у зв’язку із процесами в Україні, на прохання української сторони візит був відкладений на 2020 рік", – заявили в адміністрації президента Грузії.

Нагадаємо:

  • На початку вересня президент Володимир Зеленський та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час зустрічі в Польщі домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.

Українська правда
Теми: Грузія Україна


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