Президент Грузии отложила свой визит в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила свой визит в Украину на 2020 год по просьбе украинской стороны.

Источник: "Грузия.Online" со ссылкой на администрацию президента Грузии

Детали: Сообщается, что в ноябре этого года планировался ее визит в Киев. "Однако в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны визит был отложен на 2020 год", – заявили в администрации президента Грузии.

Напомним: