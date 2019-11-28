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Президент Грузии отложила свой визит в Украину

Четверг, 28 ноября 2019, 23:53

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила свой визит в Украину на 2020 год по просьбе украинской стороны.

Источник: "Грузия.Online" со ссылкой на администрацию президента Грузии

Детали: Сообщается, что в ноябре этого года планировался ее визит в Киев. "Однако в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны визит был отложен на 2020 год", – заявили в администрации президента Грузии.

Напомним:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский и президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи в Польше договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровн

Украинская правда
Темы: ГрузияУкраина
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