Президент Грузии отложила свой визит в Украину
Четверг, 28 ноября 2019, 23:53
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила свой визит в Украину на 2020 год по просьбе украинской стороны.
Источник: "Грузия.Online" со ссылкой на администрацию президента Грузии
Детали: Сообщается, что в ноябре этого года планировался ее визит в Киев. "Однако в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны визит был отложен на 2020 год", – заявили в администрации президента Грузии.
Напомним:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский и президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи в Польше договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровн
Украинская правда