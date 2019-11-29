Міністерство юстиції розробило програмне забезпечення, яке дозволяє порахувати кількість осіб, які відбувають покарання у пенітенціарних закладах.

Джерело: пресслужба Мін’юсту з посиланням на міністра Дениса Малюську, "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас немає жодних достовірних даних про кількість ув'язнених у пенітенціарних установах України. Ми приблизно розуміємо, що це більше 50 тисяч - можливо 55, можливо 53, плюс-мінус кілька тисяч. Ми не можемо це адмініструвати, ми не розуміємо, що відбувається з людьми по всіх установах, у нас немає обліку. За ці кілька місяців ми запустили розробку спеціального програмного забезпечення, на якому буде працювати кожна пенітенціарна установа, де будуть обліковуватись особи, які там перебувають"

Деталі: Окрім цього, завдяки електронному обліку ув’язнених, чиновники хочуть прогнозувати ризики, пов’язані з ними.

Також міністр повідомив про ініціативу започаткувати практику приватних СІЗО.

Пряма мова: "Ми плануємо спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти зможуть перебувати і очікувати вирок суду. За рахунок цих коштів частково ми зможемо покривати витрати і перебування осіб, які будуть перебувати в звичайних СІЗО. Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проєкті і побачимо, наскільки ця бізнес-модель працює, і в подальшому будемо намагатися розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України. Для цього потрібно буде трошки змінити законодавство, але це теж в наших першочергових планах".