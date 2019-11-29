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Минюст планирует посчитать заключенных

Пятница, 29 ноября 2019, 00:20

Министерство юстиции разработало программное обеспечение, которое позволяет посчитать количество лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях.

Источник: пресс-служба Минюста со ссылкой на министра Дениса Малюську, "Укринформ

Прямая речь: "У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, возможно 53, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми по всем учреждениях, у нас нет учета. За эти несколько месяцев мы запустили разработку специального программного обеспечения, на котором будет работать каждое пенитенциарное учреждение, где будут учитываться лица, которые там находятся "

Детали: Кроме этого, благодаря электронному учету заключенных, чиновники хотят прогнозировать риски, связанные с ними.

Также министр сообщил об инициативе начать практику частных СИЗО.

Прямая речь: "Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства смогут находиться и ожидать приговора суда. За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО. Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проект и увидим, насколько эта бизнес-модель работает, и в дальнейшем будем стараться расширить этот эксперимент, если он окажется успешным, на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это тоже в наших первоочередных планах."

Украинская правда
Темы: Минюст
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