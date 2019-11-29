Влада хоче зробити більше гуманітарних коридорів на Донбасі – секретар РНБО

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 02:13

Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки та оборони, заявив про плани українського керівництва створити більше гуманітарних коридорів для перетину лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: hromadske з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данилова

Пряма мова: "Сьогодні не існує жодного коридору автомобільного зв’язку з територією окупованої Луганської області. Є обмеження на території Донецької області. Наше завдання — зробити якомога більше таких гуманітарних коридорів для того, щоби громадяни України могли спокійно пересуватися своєю країною."

Нагадаємо:

  • Наприкінці жовтня голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що представники ОРЛО погодились на відкриття контрольного пункту вʼїзду-виїзду "Золоте".

Українська правда
Теми: Донбас


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