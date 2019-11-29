Власть хочет сделать больше гуманитарных коридоров на Донбассе – секретарь СНБО

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил о планах украинского руководства создать больше гуманитарных коридоров для пересечения линии разграничения на Донбассе.

Источник: hromadske со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова

Прямая речь: "Сегодня не существует ни одного коридора автомобильного связи с территорией оккупированной Луганской области. Есть ограничения на территории Донецкой области. Наша задача – сделать как можно больше таких гуманитарных коридоров для того, чтобы граждане Украины могли спокойно передвигаться по своей стране."

Напомним: